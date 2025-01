"Grillaia, niente ipotesi di altri ampliamenti"

Il sindaco Giacomo Tarrini prende posizione, dopo le parole del sindaco della maggioranza che guida il Comune di Terricciola, sui possibili rischi del nuovo piano della Regione in riferimento alla discarica della Grillaia, Ovvero un "timore" che possa arrivare anche un ampliamento del sito – oggi al centro di c conferimenti per la mesa in sicurezza definitiva – per ricevere altri rifiuti. "Premesso che il piano Regionale sui rifiuti vada letto e conosciuto, premesso che certi temi si discutono nei tavoli preposti e premessa la delicatezza del tema Grillaia – spiega Tarrini – ritengo inopportuna la leggerezza con cui il collega (riferendosi al sindaco Matteo Arcenni) ha trattato il tema con dichiarazioni prive di riscontro oggettivo, senza per altro degnarsi di un confronto istituzionale con l’amministrazione titolare dell’eventuale problema".

Il quadro sulla situazione attuale. "Sul sito della Grillaia vi è in esecuzione un progetto autorizzato dalla Regione citato anche sul Nuovo Piano di Gestione in approvazione – dice Tarrini – con la dicitura “Messa in sicurezza definitiva e ripristino ambientale mediante recupero volumetrico della discarica La Grillaia”. Con questo progetto si deve giungere definitivamente a termine dell’annosa storia della Grillaia".

"Inoltre, da una lettura attenta del Piano Regionale dei Rifiuti e da un confronto che ho avuto personalmente con la Regione Toscana – prosegue il sindaco di Chianni – risulta evidente l’impossibilità che vi siano in futuro ampliamenti come quello ipotizzato dal sindaco Arcenni. Su una cosa mi trovo d’accordo col collega, ovvero che si debba vigilare e prestare massima attenzione per raggiungere l’obiettivo comune di chiusura e, aggiungo, che dobbiamo farlo tutti insieme. Allo stesso tempo, però, raccomando al sindaco di Terricciola molta attenzione alle fughe su questo tema".