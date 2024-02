Green food week. Menù spagnolo nelle scuole

CASTELFRANCO

Il cibo e il rispetto dell’ambiente. Iniziata ieri la settimana del cibo verde, la Green Food Week 2024 nelle scuole di Castelfranco grazie a Comune, Istituto comprensivo Leonardo da Vinci e Camst Group che ha in gestione il servizio di mensa scolastica.

"Il progetto porta all’attenzione degli alunni e delle alunne quali sono i cibi che danneggiano l’ambiente, consumando tante risorse e provocando l’emissione di molti gas serra, contribuendo così al surriscaldamento globale, e quelli che al contrario crescono in condizioni tali da richiedere poche risorse, e che quindi contribuiscono alla tutela e alla fertilità dei suoli e fanno bene all’uomo – si legge in una nota del Comune di Castelfranco – Gli esperti a livello mondiale concordano che gli alimenti di origine vegetale come frutta, verdura, cereali integrali e legumi hanno l’impronta carbonica più bassa, quindi sono meno inquinanti".

"La Green Food Week mira a sensibilizzare sul tema dell’eco-sostenibilità attraverso la promozione di menù che non prevedano delle scelte di origine animale, principalmente carne e pesce – conclude la nota del Comune – Questo perché un terzo delle emissioni totali di gas serra proviene dal settore alimentare e più della metà di queste emissioni dipende dai prodotti animali. L’iniziativa coinvolge in Italia più di 100.000 bambini e bambine. Le scuole di Castelfranco partecipano proponendo un ’Menù spagnolo’ con paella vegetariana, tortilla di patate, pisellini all’olio, frutta fresca".