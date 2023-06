Grazie al baratto amministrativo nasce il primo home restaurant

MONTECALVOLI

Intraprendenza imprenditoriale di un giovane, collaborazione tra Comune e Regione. Nasce "Il filo di Arianna", home restaurant in via Campo Franco a Montecalvoli. Al taglio del nastro la sindaca Manuela Del Grande e la giunta. A scommettere sul borgo è Ektoras Kaloterakis, che, grazie al bando predisposto dal Comune, ha deciso di intraprendere quest’avventura. L’obiettivo è quello di rivitalizzare i centri storici attraverso il rilancio del tessuto commerciale. Cosi il progetto "Il Borgo che Vorrei" trova nuova linfa e arriva all’edizione 4.0 con un luogo dove organizzare cene ed eventi in compagnia, sia per i residenti che per i turisti, che avranno un motivo in piu per visitare Montecalvoli. Il format dell’home restaurant prevede l’accoglienza di ospiti nell’abitazione privata di chi avvia l’attivita con la possibilita di cucinare per tutti i commensali. In questo modo viaggiatori e turisti in visita potranno assaggiare le prelibatezze della cucina locale in un ambiente familiare e autentico.

"Lo strumento utilizzato per incentivare l’apertura e ancora il baratto amministrativo, che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto ai soggetti che aprono nuove attivita di somministrazione al pubblico o un azzeramento dei tributi locali per i primi anni di esercizio – spiega la sindaca Del Grande – Il progetto si inserisce in un pacchetto di cinque bandi, che prevedono, tra le altre cose, l’apertura della Galleria della patata o la valorizzazione delle cantine e dell’arredo urbano dei due centri storici. La realizzazione di questi progetti e resa possibile dal contributo regionale ottenuto dal Comune. Montecalvoli si arricchisce di una nuova attrazione e di un presidio importantissimo per portare turisti". "Abbiamo riscontrato la richiesta di un punto ristorazione – ha spiegato Kaloterakis – e per questo abbiamo deciso di aprire. L’aiuto del Comune è stato fondamentale, non solo dal punto di vista economico".