Grave bimbo di 21 mesi. Intubato, arriva Pegaso

PONTEDERAIntubato e trasferito all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dal Lotti di Pontedera. Momenti di apprensione e paura, ieri mattina, per un neonato di 21 mesi per una sospetta polmonite bilaterale. Il piccolino è stato portato al pronto soccorso del Lotti alle 9. I genitori, preoccupati per le condizioni del bimbo nella notte e nella prima mattina, hanno deciso di portarlo in ospedale per farlo visitare dai medici specialisti. La respirazione del piccolino era affannosa e difficoltosa. Così, giustamente, i genitori non hanno messo in mezzo altro tempo.

Alle 9 il piccolino è stato preso in carico dal reparto di Pediatria dove i medici hanno deciso di ricoverarlo. Nella mattinata, purtroppo, le condizioni cliniche del neonato sono peggiorate a causa della sospetta polmonite bilaterale. Così il bambino è stato riportato al pronto soccorso del Lotti e preso in carico dal personale della Rianimatore che ha proceduto all’intubazione orotracheale e all’attivazione dell’eliambulanza Pegaso per il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Al nosocomio fiorentino il piccolo è arrivato intubato ed è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, in prognosi riservata. Secondo quanto si apprende dal Meyer non è in pericolo di vita. Dallo stesso pediatrico regionale fanno sapere che "non risulta alcun allarme polmonite tra i bambini che arrivano lì e che sono ricoverati". I casi risultano nella norma. E’ chiaro che la situazione che si è presentata ieri mattina al Lotti e poi al Meyer con il ricovero del piccolo di ventuno mesi è stata particolarmente critica soprattutto per la tenerissima età del bimbo che ora viene sottoposto a tutte le cure del caso per uscire prima possibile dalla Rianimazione e dall’ospedale.