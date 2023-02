Grandi protagonisti nel lavoro "La città fiera dei suoi maestri"

Ci sono realtà, aziende, protagonisti della vita del lavoro che sono ragioni d’orgoglio per tutto il territorio. E il sindaco Simone Giglioli lo sottolinea. "Complimenti a Roberto Bachi (nella foto) dell’impresa artigiana servizi calzature e ad Antonio Del Bravo dell’impresa artigiana Officina del cuoio per essersi aggiudicati il premio “Maestro artigiano 2023” – scrive il primo cittadino –: un riconoscimento attribuito dalla Camera di Commercio, in seguito al parere della Commissione regionale per l’artigianato della Toscana, per la valorizzazione di specifiche competenze e la creazione di opportunità di lavoro sul territorio, attraverso l’insegnamento dei mestieri nelle botteghe scuole, ovvero i laboratori dei maestri artigiani stessi".

Ma San Miniatio, si sa, è anche al top del mondo della ristorazione. "Complimenti allo chef Paolo Fiaschi e al suo staff – scrive ancora Gilgioli condividendo la soddisfazione sui social –. Il ristorante Papaveri e Papere di San Miniato è entrato nella top 100 dei migliori locali italiani del food, secondo la nota piattaforma TheFork.it . Un risultato che riempie d’orgoglio tutta la nostra comunità, perché lo straodinario cuoco corazzanese e il suo “Papaveri” si sono classificati al 18° posto: unici in provincia di Pisa e terzi tra i ben quindici locali toscani presenti in questa speciale classifica. San Miniato sul podio regionale e nella top20 nazionale.

C.B.