Grandi arie del Settecento per i 200 anni degli Euteleti

Una serata bella ed applaudita, quella all’auditorium di piazza Buonaparte a San Miniato con il concerto dedicato ai 200 anni dell’Accademia degli Euteleti. Il Duo Galanti ha eseguito musiche di autori vissuti nel periodo in cui l’Accademia è nata. Per di più lo strumento del maestro Sara Galanti era proprio di fine ‘700. Il maestro Antonio Galanti ha composto una musica dedicata all’Accademia degli Euteleti eseguita in prima assoluta e richiesta come bis dal pubblico. Molto apprezzati dal pubblico sono stati i virtuosismi esecutivi dei due maestri che tengono concerti in Italia e all’estero. Applausi prolungati. Alla serata per le celebrazioni per il compleanno speciale di una delle istituzioni culturali più importanti d’Italia : oggi guidata dall’artista Luca Macchi, affermato pittore e insegnante – è intervenuto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. L’Accademia, che con questa serata ha concluso una lega serie di eventi dedicati alla ricorrenza, ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato per il sostegno alle iniziative in occasione dei duecento anni.