Gran galà “Donna è“, tanti nomi sul palco

di Giuseppe Pino

Il teatro Verdi di Casciana Terme Donne ospiterà nel fine settimana la settima edizione del premio Donna E’, il riconoscimento che l’associazione Idee in Movimento assegna alle donne che hanno saputo mettersi in evidenza nelle rispettive professioni o con le loro attività in campo sociale. Anche in questa occasione l’elenco delle donne che saranno premiate nel corso della serata guidata sul palco da Gaetano Gennai è ricco e importante.

Dalla pittrice Rosanna Costa, alla insegnante e titolare della scuola di danza Arianna dance school Arianna Bernardini, alla ricercatrice e professore ordinario di bioingegneria industriale e robotica medica Arianna Menciassi della scuola superiore Sant’Anna di Pisa. E poi Cristina Ferri soprano di livello internazionale, Liliana Dell’Osso, direttrice della Unità operativa di psichiatria dell’azienda ospedaliera universitaria di Pisa e Claudia Profeti imprenditrice di Casciana Terme. E infine l’attrice fiorentina Katia Beni, la scrittrice Ester Viola e la presidente dell’Agbalt, associazione genitori bambini affetti da leucemie e tumori. Alla stessa associazione sarà devoluto il ricavato della serata in programma sabato 25 marzo con inizio alle 21.30, biglietto di ingresso 12 euro. La serata sarà arricchita da intermezzi musicali con la soprano Cristina Ferri e i maestri Alessandro Ceccarini e Tiziano Mangani, e i balli delle allieve della scuola Arianna dance school. Un traguardo importante per l’associazione Idee in movimento l’aver raggiunto la settima edizione del premio, segno di un grande e costante impegno.