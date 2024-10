Mistero nel capannone. Uomo con la gola tagliata: è gravissimo in ospedale

Capannoli (Pisa), 18 ottobre 2024 – Un uomo di 57 anni è stato trovato esanime in un capannone della zona artigianale di Capannoli. La richiesta di intervento alla centrale del 118 è scattata nel pomeriggio. L’uomo, un capannolese con qualche precedente con la giustizia, è stato trovato riverso a terra nel capannone che si trova alle porte del paese, nella zona dietro al centro commerciale, in direzione di Ponsacco. Sono intervenuti i soccorritori del 118 – la misericodia di Peccioli – che hanno cercato di rianimare il ferito. Aveva la gola tagliata.

L’uomo è sempre rimasto privo di conoscenza. Mentre cercavano di stabilizzarlo dalla centrale operativa del 118 è stato attivato l’elisoccorso Pegaso che è atterrato nelle vicinanze del capannone, sulla strada dove si trovano anche altri edifici della zona artigianale. Mistero su cosa possa essere accaduto. Le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono due. Un gesto volontario da parte del sessantenne o un tentato omicidio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontedera e della stazione di Capannoli. Il capannone della zona artigianale di Capannoli dove è stato trovato l’uomo con la gola tagliata è stato perlustrato in lungo e in largo. Rilevati particolari che potrebbero essere utili alle indagini. I carabinieri di Pontedera hanno relazionato il magistrato di turno con una informativa dettagliata dopo essere rimasti a lungo nel capannone. L’uomo è in prognosi riservata