Gli ultimi appelli delle tre candidate Campagna elettorale agli sgoccioli

SANTA MARIA A MONTE

A tre giorni dall’apertura dei seggi abbiamo chiesto alle tre candidate sindaco perché votarle. I loro appelli agli elettori.

Manuela Del Grande di "Santa Maria a Monte Sempre", che domani alle 19 chiude la campagna elettorale al bar Bellavista con l’onorevole Chiara Tenerini (Forza Italia) e il senatore Manfredi Potenti (Lega): "Cittadini carissimi, vi sono grata per l’affetto che mi avete dimostrato in questi venti anni. Torno a chiedere il vostro consenso perché sarebbe un immenso valore poter essere il sindaco di tutti. Avete apprezzato in me coerenza, spontaneità, umiltà, capacità di ascoltare e di dialogare. Pronta ad aiutare le persone fragili e con bisogni reali, in quanto la sensibilità è nel mio dna, non un’ostentazione elettorale. La mia lista civica, appoggiata da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, è composta da persone qualificate e motivate, che hanno a cuore il bene del nostro paese, mature per seguire chi in continuità ha dimostrato di saper amministrare. Competenza ed esperienza costituiscono una garanzia per votare Santa Maria a Monte Sempre".

Patrizia Faraoni di "Fare Insieme" che domani chiude la campagna elettorale a San Donato con il segretario regionale del Pd Emiliano Fossi (alle 16) e una merenda-cena al circolo dopo aver portato una rosa all’Auser di Montecalvoli in memoria dell’ex sindaco Angiolino Diomelli e un brindisi all’Arcipicchia: "Votami perchè sono un’attenta ascoltarice e sono fortemente convinta che solo attraverso l’ascolto dei problemi dei cittadini possiamo passare dalle parole ai fatti. Sono le azioni che possono migliorare i territori del nostro Comune. La mia lista ’Fare Insieme’ rappresenta il cambiamento, le donne e gli uomini che la compongono sono estremamente motivati, rappresentativi di tutto il territorio, con numerose professionalità, competenti, in grado di cambiare volto al nostro Comune. Cambiare è possibile, facciamolo insieme".

Elisabetta Maccanti di "Viviamo Santa Maria a Monte", che domani sera chiude la campagna elettorale al circolo Acli di Santa Maria a Monte: "Sarò il sindaco di tutti. Ho profondo rispetto delle istituzioni e mi sento pronta ad amministrare. Credo ci sia ancora molto da fare, nel solco tracciato negli ultimi dieci anni. La mia esperienza come assessore mi ha permesso di conoscere a fondo il funzionamento della macchina comunale, la professione di avvocato mi mette ogni giorno di fronte ai problemi della gente. Santa Maria a Monte ha bisogno di persone competenti e preparate per non perdere il buon lavoro fatto fino ad oggi e al tempo stesso rilanciare, fare di più. Nella mia lista ci sono giovani, commercianti, cittadini che vengono dal volontariato e dall’associazionismo, uniti all’esperienza di chi già conoscono la macchina amministrativa. La mia è l’unica proposta davvero civica e quindi può agire nell’unico interesse della comunità".