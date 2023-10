Gli Euteleti, l’evento. Concerto dei 200 anni

L’Accademia degli Euteleti è giunta al traguardo dei duecento anni di attività con l’attuale denominazione. Molte sono state le iniziative per celebrare quetso compleanno. La chiusra dei festeggiamenti sarà il 14 ottobre con un grande concerto per viola e pianoforte tenuto dai Maestri Sara e Antonio Galanti all’auditorium di Piazza Buonaparte (concesso da Crédit Agricole Italia). Una serata di alto profilo ad ingresso libero e gratuito. L’Accademia degli Euteleti è la diretta discendente dei precedenti sodalizi sanminiatesi a partire dall’Accademia degli Affidati, fondata dal vescovo Alessandro Strozzi nel 1644. Successivamente nel 1708 assume il nome di Accademia dei Rinati per poi divenire Accademia dei Volontari e infine, dal 1822 Accademia degli Euteleti. "Un percorso, quello che ha portato l’Accademia al prestigioso traguardo dei duecento anni – spiega il presidente Luca Macchi –, che ha attraversato periodi di silenzio e momenti drammatici come gli anni dei due conflitti mondiali, ma anche periodi di estrema vitalità con iniziative che hanno contribuito alla crescita sociale e culturale".

"Fin dal suo nascere l’Accademia è stata un motore di idee e iniziative per la città e il territorio, ora creando le condizioni per l’apertura della Cassa di Risparmio di San Miniato, della quale mosignor Torello Pierazzi è stato il primo presidente – aggiunge Macchi –; ora istituendo la Società Tipografica grazie alla quale l’Accademia aprì a San Miniato la prima tipografia, per i cui tipi vide la luce la raccolta Poesie varie di Pietro Bagnoli, primo libro stampato nella storia tipografica e editoriale sanminiatese". I festeggiamenti dei 200 anni sono stati sostenuti in modo determinante dalla Fondszione Crsm.

C. B.