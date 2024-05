Gli eroi di tutti i giorni. Malore in piazza, salvato: "Grazie, sono molto grato"

"Muito obrigado". Poche parole in portoghese e la voce rotta dall’emozione quella di Nelson Augusto, il cittadino brasiliano a cui solo pochi giorni fa tre angeli della Polizia locale di Pontedera hanno salvato la vita. Era il sabato dei Vespa World Days, il 20 aprile scorso, quando al 79enne arrivato in città con la moglie per far visita alla figlia Renata, è venuto un malore in piazza Berlinguer. Vede l’insegna luminosa della Polizia locale, si avvicina disperatamente alla porta ma non riesce a raggiungerla. Si accascia al suolo. Due agenti lo notano. Scattano immediatamente le manovre di primo soccorso. Quindi l’arrivo dei medici del 118 e la corsa in ospedale. Oggi Nelson Augusto, 80 anni il prossimo 21 luglio, sta bene e ieri in sala consiliare ha ringraziato i suoi angeli custodi a cui il sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, ha consegnato gli attestati di merito.

"Quando ho visto la scena non ci ho pensato un attimo, ho iniziato subito con le manovre di primo soccorso con il defibrillatore che avevamo in auto – racconta commossa l’agente Annalisa Fontana, soccorritrice di livello avanzato della Misericordia di Pescia – mi è venuto subito in mente quando dieci anni fa io e mia sorella fa salvammo la vita a nostra madre. Sono contenta che il signore oggi sia qui, sono molto emozionata". Con lei fondamentale la collaborazione di Matteo Mosti e della comandante territoriale Monica Vanni. "Questo mestiere a volte ci fa risultare un po’ anticipatici ma ci permette anche di essere da esempio in casi come questo – dice Mosti – è stata fondamentale la sinergia tra tutti. Mentre Annalisa praticava il massaggio io ero in videochiamata con il 118 che ci spiegava come proseguire".

Ai ringraziamenti del sindaco Franconi si sono aggiunti quelli del comandante Francesco Frutti. "Questo è un momento di grande gratitudine ed ammirazione per chi ha dimostrato di essere veri eroi nella vita di tutti i giorni – dice Frutti –. La loro pronta risposta e la loro capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più critiche hanno fatto la differenza tra la vita e la morte".

"Oggi – conclude il comandante Frutti – li onoriamo con questa cerimonia di encomio ma il loro spirito altruista e il loro impegno per il bene della comunità continueranno ad ispirare e motivare tutti noi".