Gli angeli del patrimonio culturale. I volontari Anc superano il corso per proteggere i gioielli della storia

VOLTERRA

Volontari specializzati negli interventi a difesa e a protezione del patrimonio culturale. I volontari del Nucleo Anc Pc 18, in seguito alla frequentazione del corso per ausiliari dei luoghi della cultura promosso dall’Associazione Nazionale Carabinieri con il patrocinio morale del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Roma Tre, hanno superato l’esame finale. Lo scopo del corso era quello di fornire ai volontari conoscenze e competenze di base per affiancare il personale dei musei, siti archeologici e biblioteche. I volontari promossi sono: Franco Sardelli responsabile della formazione coordinamento, Simone Chiarugi presidente della sezione Anc di Ponsacco, Gianna Grosso e Lorenza Rolletta assieme al presidente del Nucleo Emilio Greco ed Alessio Giani delegato dal Generale dei Carabinieri Angelo De Luca, quale coordinatore provinciale Anc. Ieri il gruppo che ha seguito e superato il corso ha fatto una visita simbolica al Teatro Romano di Volterra accolti dal sindaco Giacomo Santi e dai militari della Compagnia di Volterra. "Esprimiamo la più sincera gratitudine – hanno detto dall’amministrazione comunale – all’Associazione Nazionale Carabinieri per la Tutela del Patrimonio per aver scelto Volterra come area di intervento e promozione delle loro attività. Attraverso il loro lavoro di volontari specializzati e il loro instancabile impegno nella protezione e conservazione dei beni culturali e artistici, possiamo garantire che il nostro prezioso patrimonio venga preservato per le future generazioni".

"Grazie – ha aggiunto Alessio Giani – al sindaco Santi, al comandante della Compagnia di Volterra Carlo Mentuccia e ai militari intervenuti per l’ospitalità e l’accoglienza dei nostri volontari".