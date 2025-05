Giuseppe Gori e la sua eredità. Inaugurata la mostra Resistenza

Successo ed emozioni per la cerimonia di apertura delle iniziative in ricordo di Giuseppe Gori e inaugurazione mostra "Resistenza" a Cigoli durante la quale è stato dato per la prima volta il riconoscimento istituzionale alla sua figura attraverso la presenza delle istituzioni a vario livello: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, senatore Dario Parrini, onorevole Maria Teresa Baldini (che ha raccontato la figura di Pietro Bucalossi), Simone Giglioli sindaco di San Miniato.

Insieme ad essi Annalisa Savino in rappresentanza dell’Istituto Storico della Resistenza Toscana, Angelo Frosini Michele Fiaschi, Beppe Latini presidente Circolo ArciGori, Giampiero Montanelli coordinatore Comitato Gori, Delio Fiordispina presidente AnpI San Miniato che fanno parte insieme a Michele Fiaschi del comitato nazionale Giuseppe Gori. La mostra rimane aperta tutti i giorni fino al 30 giugno, con orario 10-19. Per l’apertura delle manifestazioni in ricordo di Giuseppe Gori è stato scelto, infatti, di realizzare una mostra di forte impatto. In essa sono rappresentati tanti modi di fare resistenza al di là della provenienza e dell’estrazione. E’ stato pensato di rappresentare in pittura anche alcuni personaggi noti con cui far “dialogare” alcune scene della vita di Giuseppe Gori. Insieme a Gori troviamo Sandro Pertini, Gino Bartali, Carlo Angela, Anna Maria Ichino, Aurelio Giussani, Teresa Mattei, Teresio Olivelli, Giuseppe Dani, Liliana Benvenuti, Iris Origo, Zarko Dolinar, M.Helena Friedlander, Bruno Buozzi, Fratelli Cervi, Bruno Neri, Pietro Bucalossi.

Tutti insieme ci dicono che il senso della vita, anche fino al sacrificio estremo, si trova anche nel lasciare una società migliore di come l’abbiamo trovata e che la vita può essere spesa per la libertà, la pace, la giustizia.