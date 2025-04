SANTA CROCE

"Giunta litigiosa e conflitto di interessi". E’ la sintesi della reazione di Mariangela Bucci, capogruppo dell’opposizione di centrosinistra Insieme per Santa Croce, alla notizia della lite social tra la vicesindaca Sonia Boldrini e l’assessore Renato Carlo Rusconi sui controlli nel centro storico. "La vicenda del censimento portato avanti dalla polizia municipale su mandato del Comune, che noi abbiamo criticato anche per il suo profilo di caccia alle streghe – afferma Bucci – sta evidenziando le fratture profonde dentro la giunta Giannoni. Abbiamo infatti assistito a un furioso scontro pubblico sui social tra la vicesindaca Boldrini e l’assessore al bilancio Rusconi. Boldrini ha voluto dare pubblicamente notizia di alcune irregolarità riscontrate negli affitti e Rusconi è intervenuto per dirle pubblicamente di stare al proprio posto, rispettando i limiti delle proprie deleghe".

"La comunità santacrocese non può che essere preoccupata dall’essere guidata da una giunta così litigiosa ed è emblematico che, di fronte a un simile spettacolo, il sindaco Giannoni non intervenga, poiché bloccato tra le diverse tensioni della propria giunta – conclude Mariangela Bucci (nella foto) – La vicesindaca Boldrini, che ha la delega alle politiche abitative e si è affrettata a dare notizia delle irregolarità sugli affitti di alcuni appartamenti per prendersi pubblicamente il merito dell’operazione, ha anche un’agenzia immobiliare che si occupa proprio di affitti. L’elemento di inopportunità, se non addirittura di conflitto di interesse a noi sembra davvero evidente. Al sindaco Giannoni no?".