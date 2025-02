Giubileo La nostra arte protagonista a Roma

Tre giorni dedicati alle arti. Pittura, poesia, musica, fotografia, letteratura, scultura. Ma anche teatro, danza, video, iconografia. L’Unione Cattolica Artisti Italiani propone in occasione del Giubileo degli Artisti e del Mondo della Cultura una “chiamata alle arti” da tutta Italia, proponendo un cartellone di eventi per approfondire il tema della speranza e della bellezza oggi. E lo fa chiamando autorevoli esponenti a raccontare la propria esperienza e con una particolare e selezionata esposizione. Molto ricco il calendario degli eventi e molte le personalità invitate fuori programma.

In tutto questo la Diocesi di San Miniato c’è. Cinque opere targate San Miniato saranno esposte a Roma. Un vero e proprio riconoscimento a livello nazionale per la sezione dell’Unione Cattolica Artisti di San Miniato, unica presente con cinque opere, più rappresentata dei grandi capoluoghi artistici italiani come Milano, Roma, Napoli. Da alcuni anni la sezione di San Miniato accoglie artisti provenienti da tutta Italia tra i suoi soci, andando in soccorso a coloro che non hanno un coordinamento oppure che l’avevano ma l’hanno chiuso. Ecco che San Miniato può considerarsi una sezione aperta e sui generis arricchita da molte esperienze.

Ma cosa accadrà a Roma? Alla sala del Senato in piazza della Minerva domenica 16 febbraio sarà il soprano Ilaria della Bidia ad aprire con la sua voce le iniziative in un pomeriggio ricco di interventi ed eventi a cui interverranno, tra gli altri, monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca, mons. Vincenzo De Gregorio dell’Ufficio Liturgico Nazionale. E poi ancora le poetesse Gioia Aloisi, Rita Pacilio, Silvana Fedi, Patrizia Bianconi, il pittore Fabio Cuffari, l’interprete teatrale Sara Petri. Spazio al progetto inclusione con la partecipazione di Elena Martinelli della Fondazione Catarsini di Lucca.

Il lunedì 17 e il martedì 18 le iniziative si spostano a Palazzo Maffei Mariscotti a Roma. Un anno di lavoro che ha coinvolto tutta l’Italia nelle città e nei paesi dove l’Ucai ha una propria sede e un gruppo di artisti attivi. Ci saranno anche i pittori della casa circondariale di Lucca, le artiste della casa circondariale femminile di Rebibbia, gli “Artisti con disabilità” della Fondazione Catarsini di Lucca.