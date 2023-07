Gira l’Italia in camper e bici e fa tappa in Valdera

Un viaggio in camper e in bici per raccontare le bellezze dell’Italia da sud a nord. Si chiama "20 Regioni - 20 Giorni = 0 impatto" ed è un’equazione che da il titolo all’impresa del blog di viaggio Tototravel.it. Un giro d’Italia che farà tappa anche nella provincia pisana il 5 luglio prima a Capannoli, nell’area sosta Comune Bandiera Gialla Acti Italia e poi a Lavoria, Crespina Lorenzana, nell’azienda Caravanbacci. A bordo, oltre al viaggiatore Salvatore Magliozzi, Tourism Specialist, divulgatore e scrittore, ci saranno 20 coppie di coccinelle di specie autoctona (Adalia bipunctata) che saranno liberate a ogni fermata, come augurio ma anche come simbolo di un ritorno alla natura e un invito a una vita più sostenibile. "Le coccinelle, infatti – spiegano gli organizzatori – possono sostituire i pesticidi nella lotta biologica perché sono antagonisti naturali degli afidi. Un forte messaggio ambientalista, quindi, ma anche di promozione del territorio. Ogni regione sarà descritta attraverso le sue caratteristiche e il cibo tipico locale. Questo originale Giro d’Italia sarà effettuato anche in bicicletta muscolare, dal blogger e recordman Enrico Diluviani, classe ‘76, che ha già solcato in sella alla sua due ruote i sentieri di numerose nazioni sparse in tutto il globo. L’impresa sarà svolta davvero a Impatto 0. Tutte le attività che inevitabilmente produrranno CO2 saranno neutralizzate grazie alla compensazione garantita dai Crediti di Carbonio Made in Italy certificati e garantiti da Noicompensiamo.it".

Il viaggio è partito il 18 giugno dalle pendici dell’Etna, in Sicilia per poi risalire lo stivale fino in Romagna, spostarsi a Est a nord e ridiscendere sulla costa tirrenica per terminare in Sardegna il 7 luglio. "Siamo felici che Capannoli sia stata inserita come tappa di questo particolarissimo tour – ha commentato la sindaca Arianna Cecchini – un modo per far conoscere il nostro territorio, Capannoli e la Valdera tutta, con una bella attenzione al paesaggio e all’ambiente".