Giorni intensi per la Diocesi Tra saluti e attesa del vescovo

Sono giorni importanti per la diocesi di San Miniato. Giorni di saluti per monsignor Andrea Migliavacca – da qualche mese nuovo vescovo di Arezzo – e anche giorni di trepida attesa del nuovo vescovo, monsignor Giovanni Paccosi, che arriva da Firenze e farà il suo ingresso domenica dalle 14,30: il cammino inizierà da Casa Verde della Fondazione Stella Maris e proseguirà dalla comunità Nuovi Orizzonti nel Convento di San Franesco, prima del saluto ufficiale delle autorità in piazza del popolo. Da qui il passaggio in municipio e poi in cattedrale per la solenne celebrazione. Intanto, tra le molte iniziative, dalle 8 di sabato alle 7 di domenica 2 alla Cappella dell’Oasi di Capanne, si terrà un giorno di adorazione eucaristica ininterrotta per accompagnare l’inizio del ministero episcopale di monsignor Paccosi.

Ma, dicevamo, sono anche giorni di saluto per il vescovo Andrea che è stato invitato da molte associazioni. "È stato bello condividere insieme a lei un tratto del nostro cammino di giovani volontari e volontarie, aver collezionato momenti di crescita e confronto durante le iniziative di Shalom – scrive il movimento – alle quali è sempre stato presente, ben sapendo che ci sarà anche in futuro. A salutare monsignor Migliavacca nella sede di piazza Buonaparte anche i bambini dell’Atelier insieme ai giovani animatori ed educatori, i giovani adulti delle sezioni Shalom della Diocesi.