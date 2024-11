Giorgia scommette su Crespina. Dopo tante battaglie la nuova sfida: "Apro un centro estetico in paese"

Disegnare un futuro a soli venti anni con una scommessa. Quella di investire a livello commerciale sul piccolo paese dove abita per fronteggiare una desertificazione commerciale evidente. Giorgia Demilito è una ragazza bella e battagliera che ha le idee molto chiare e vuole coronare un sogno che coltiva da anni: aprire un centro estetico che nelle sue intenzioni non si occuperà solo di bellezza ma sarà anche un negozio di accessori e profumi di qualità. L’appuntamento è per domenica prossima alle 17 nel centro di Crespina. Ci sarà l’inaugurazione di ’Crystal Center’ e tutti sono invitati. Scelta coraggiosa quella di Giorgia sostenuta da mamma Mirella, dai fratelli Francesco e Jasmine, dal fidanzato Alessio e da tutta la piccola comunità di Crespina che fa il tifo per lei.

"Ci ho pensato per alcuni mesi – spiega Giorgia – ma voglio avere un negozio tutto per me dove posso proporre il mio buon gusto". E’ partita da lontano, Giorgia, senza fare salti nel vuoto. "Inizio l’avventura senza un centesimo di debiti. Ho lavorato tanto, mi sono messa da parte dei soldi e ci credo. In più ho scelto di restare in un paese che è Crespina che, in un Comune con 5400 abitanti con la fusione con Lorenzana, ha soltanto un negozio aperto di alimentari". Una ventenne che intraprende un cammino ambizioso merita un aiuto concreto. Che Giorgia Demilito ha avuto anche sotto forma di un contributo pubblico. "Ho regolarmente partecipato a un bando che incentivava la creazione di nuove strutture commerciali nel territorio comunale. Ho vinto la selezione e arriveranno 9mila euro in 2 anni che mi serviranno tantissimo. Non ho però agevolazioni per l’affitto". La famiglia vive a Tripalle, a due passi dal paese di Crespina. "Dai miei concittadini sto ricevendo incoraggiamento perché anche loro pensano che il paese debba risollevarsi. Chi vuole comprare qualcosa deve andare a Cenaia o a Fauglia. Io fornisco le proposte classiche del centro estetico con il trattamento corpo, mani e piedi ma venderemo anche bigiotteria e profumeria". Per adesso Giorgia farà tutto da sola ma poi punta ad avere stagiste e dipendenti. La storia di questa ragazza non è quella di una giovane che ha avuto la vita facile. Giorgia a 10 anni soffriva di anoressia. Questo problema l’ha superato con grande forza di volontà e l’aiuto di mamma Mirella, del fratello e della sorella. Poi la grande passione per le sfilate di moda con le passerelle frequentate già a 14 anni. "Ho partecipato a concorsi di bellezza e realizzato calendari, anche quello contro la violenza sulle donne. Sfilare mi piace ma non sono altissima e quindi dovevo pensare al mio futuro con un’attività commerciale dove mi realizzo".

Enrico Salvadori