Geofor, il quartier generale Inaugurata la sede di Fornacette "Un rinnovo e un nuovo inizio"

di Luca Bongianni

Si sono aperte le porte della nuova casa di Geofor. È un passo importante quello della società per azioni facente parte del gruppo Retiambiente, gestore del settore della raccolta rifiuti nelle province di Pisa, Lucca, Livorno e Massa-Carrara. Nella zona industriale di Fornacette la nuova sede (ex quartier generale di Intergomma) che si estende su un totale di circa 20mila mq si prepara adesso ad ospitare uffici per 95 persone già da domani, nel piccolo grattacielo alto 27 metri e suddiviso in sei piani. A dicembre invece, o comunque per l’inizio del 2024, verrà aperto anche il secondo lotto, che ospiterà i mezzi in un nuovo piazzale e spogliatoi per 320 persone, oltre a magazzini e locali tecnici.

Insomma un punto di svolta per Geofor che si prepara a lasciare dopo oltre un ventennio la sede della zona industriale di Gello che verrà abbattuta per lasciar spazio all’ampliamento della discarica da parte di Ecofor. Nell’occasione, alla presenza di molte autorità locali, è stato presentato il nuovo consiglio di amministrazione che sarà composto da Rossano Signorini nel ruolo di presidente, Paolo Vannozzi nuovo amministratore delegato, e l’avvocatessa Giulia Palagini nel ruolo di consigliera. Prima del taglio del nastro hanno preso la parola i diretti interessati. A partire dal padrone di casa, il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi che ha chiesto un applauso per i tre dipendenti di Geofor recentemente aggrediti. "Sappiamo che non è un lavoro semplice – ha detto – sta a tutti noi tutelarli". Quindi le parole del neo amministratore delegato.

"Questo trasferimento rappresenta un rinnovo e un nuovo inizio da più punti di vista – ha detto Vannozzi –. Ringrazio l’impegno delle forze del territorio, in particolare delle aziende Ecofor Service e Geofor Patrimonio, il cui operato ha permesso di creare ulteriore ordine tra le attività legate al settore in cui operiamo. La sede si sposterà di pochi chilometri, per cui non vi saranno differenze per gli utenti. Anzi, forse la nuova sede, attigua a via Toscoromagnola, sarà raggiungibile ancor più facilmente". "Con questa operazione – ha aggiunto Vannozzi – abbiamo anche proceduto alla riqualificazione dell’edificio della nuova sede, grazie ad un intervento di Ecofor Service".

Ed il presidente Rossano Signorini precisato. "A Geofor questa opera costa zero – ha detto – l’acquisto è stato sostenuto interamente da Ecofor service. Geofor negli ultimi anni ha attraversato la tempesta perfetta tra la pandemia e l’internalizzazione, con il passaggio da 270 a 780 dipendenti". "Con impegno dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali – ha concluso il suo intervento Signorini – siamo riusciti a trasformare un’impresa quasi impossibile ad un’impresa possibile ottenendo grandi risultati".