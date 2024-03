Gemellaggio Italia-Francia alla Curtatone e Montanara

PONTEDERA

Scambio culturale con due scuole della Francia alla Curtatone e Montanara di Pontedera. Si tratta delle scuole Lis Isclo d’or di Pierrelatte e Jean Perrin di Saint Paul Trois Chateaux. Sono stati accolti dalla dirigente Maura Biasci, da alcuni docenti, dai genitori e dai ragazzi partecipanti al gemellaggio. Sono stati ricevuti in Comune e hanno visitato il Museo Piaggio. Hanno proseguito il programma con le visite a Pisa, Firenze, Siena e San Gimignano e fatto tappa alla scuola Tessieri di Ponsacco, fiore all’occhiello del territorio per quanto riguarda l’alta formazione in cucina e pasticceria. La settimana si è conclusa con la festa organizzata dai genitori italiani al circolo Arci del Romito. A breve gli studenti italiani si recheranno a loro volta dai nuovi amici francesi, dal 29 aprile al 5

maggio, accompagnati dalla dirigente, dalla docente di francese Manuella Royer e da altre due docenti della scuola media. Il programma prevede la visita di alcune località di interesse della regione, come Montélimar, Avignone e le Grottes Chauvet. L’iniziativa è ripresa dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia ed è stata accolta con entusiasmo dal personale scolastico, dagli studenti e dalle famiglie.