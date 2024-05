L’impero delle gelatine, la Lapi si riprende tutto: "Realtà internazionale"

Santa Croce (Pisa), 21 maggio 2024 – Lapi Gelatine Spa torna tutta in famiglia. La Lapi, già proprietaria della maggioranza dell’azienda. tramite la holding Lapi Group Spa di Santa Croce, ha acquisito la quota di minoranza detenuta da Sviluppo Imprese Centro Italia Sgr Spa, e torna così ad essere socio unico della realtà toscana. Lapi Group è una holding (con fatturato di circa 150 milioni di euro) fondata nel 1951: è formata da otto aziende e suddivisa in due aree specifiche: quella della chimica, principalmente legata al mondo conciario, e quella industriale, con una conceria a cuoio e la produzione di gelatine.

Lapi Gelatine è un’azienda fondata nel 1966 a Empoli che produce gelatine e peptidi di collagene per l’industria farmaceutica e alimentare. Con un fatturato superiore a 30 milioni di euro e una distribuzione attiva in 52 paesi nel mondo, la realtà industriale toscana è diventata un player di rilievo internazionale ed è riuscita a generare un trend di costante crescita negli ultimi anni, anche per linee esterne. "Siamo molto sodisfatti di quest’operazione: l’acquisizione di Juncà Gelatines, che è stata una decisione coraggiosa ma ben ponderata, rappresenta per Lapi Gelatine un determinato passo avanti nella strategia di crescita internazionale in mercati nei quali le previsioni di crescita sono ancora molto interessanti – spiegano Presidente di Lapi Group, Roberto Lapi e Tommaso Lapi, Ad di Lapi Gelatine – I risultati di questi primi anni confermano la potenziale crescita di valore che la Business Unit potrà generare nel tempo per l’intero Gruppo Lapi. Ringraziamo Sici, e in particolare il presidente Vittorio Gabbanini ed il vice direttore generale Francesco Castaldelli, per il contributo umano e professionale che hanno portato nel loro ruolo di amministratori di Lapi Gelatine, con l’auspicio di continuare la collaborazione e poter realizzare insieme altre operazioni".

Vittorio Gabbanini aggiunge: "Siamo molto soddisfatti che, anche grazie a Sici, la società abbia potuto realizzare un ambizioso piano di sviluppo internazionale. L’operazione rende merito alla visione strategica della Famiglia Lapi e del suo management, che hanno portato a compimento una delle rare operazioni di acquisizione all’estero da parte delle Pmi toscane, generando grande valore per gli azionisti e proseguendo nel ben avviato percorso di crescita".

C. B.