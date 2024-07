Gelati e bibite gratis agli operai: "Bello, ma si rispettino le regole"

MONTOPOLI

Gelati, bibite, acqua fresca. Una semplice di vicinanza ai lavoratori del grande centro di distribuzione di via Romanina a Capanne quella ideata da Tommaso Giani, pontederese, diacono della diocesi di San Miniato, docente di religione all’istituto Checchi di Fucecchio e da anni vicino agli ultimi tanto da aver preso la decisione di trascorrere le notti nel centro di accoglienza Le Querce di Mamre – più comunemente conosciuto come il dormitorio – di Santa Croce dove trovano riparo i senzatetto. Giani compra gelati e bibite e li distribuisce ai lavoratori che sotto il sole di metà giornata o dopo mezzanotte escono dal lavoro al magazzino. Con loro parla e si confronta. Ascolta le loro storie. Registra i loro bisogni, le loro sofferenze e le loro gioie. Sono soprattutto lavoratori di origine straniera. Giani va incontro a chi ha più bisogno. Ma in una nota Confcommercio Provincia di Pisa parla di "mancato rispetto delle regole". "Quella ideata dal diacono Tommaso Giani è una lodevole iniziativa di solidarietà rivolta ai lavoratori e per questo siamo disponibili a sostenerla e renderla possibile – le parole del direttore Federico Pieragnoli – A condizione che si rispettino le regole fondamentali della somministrazione". "Apprezziamo sinceramente l’impegno personale e lo spirito con il quale Giani ha deciso di realizzare questo piccolo punto ristoro – aggiunge Pieragnoli – Nell’interesse e a garanzia di tutti ci teniamo però a sottolineare che anche questa attività di somministrazione, per quanto gratuita, non può essere improvvisata né lasciata al caso, ma deve essere realizzata nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. Siamo certi che Giani condividerà con noi questo specifico aspetto. Contatteremo Giani e ci metteremo a sua disposizione".