Galà lirico nelle colline di Colleoli In scena Verdi e Leoncavallo

Il verde delle colline toscane con l’atmosfera magica della musica lirica. Torna nel cuore di Palaia il tradizionale concerto estivo organizzato in collaborazione con l’associazione La Brezza e il Borgo di Colleoli resort. Un vero e proprio Galà Lirico, a ingresso libero, in programma per sabato 22 luglio alle 21.30. Nello splendido borgo toscano di Colleoli gli spettatori potranno ascoltare le più belle melodie della grande lirica. Musiche da Puccini, Verdi, Leoncavallo interpretate dal soprano Veronica Senserini, tenore Domenico Menini, baritono Pedro Carrillo e al pianoforte il maestro Alessandro Cavallini. Uno spettacolo che vede la partecipazione del Coro Città di Pontedera diretto dal maestro Carlo Pucci. Presenta la serata Gianfranco Lazzereschi.

Un evento che torna a popolare l’estate palaiese dopo lo stop forzato della pandemia. La location è il borgo di Colleoli sorto su ciò che nell’alto medioevo era un castello e che successivamente fu trasformato in villa signorile e tenuta di campagna per poi divenire confortevole luogo di villeggiatura tra il XVII e il XVIII secolo, grazie a importanti ristrutturazioni degli interni, degli affreschi e degli apparati decorativi. Oggi la proprietà si compone di una villa padronale al centro di un complesso di edifici rurali, che un tempo erano parte della fattoria: un centro aziendale, un granaio e un’officina. Un luogo incredibile che sabato sera si trasformerà in quinta di uno spettacolo lirico, omaggio alle musica senza tempo dei più noti compositori italiani e alla bellezza del paesaggio. Per chi lo desidera è possibile cenare prima del concerto al ristorante I Secoli prenotando allo 0587 622382 oppure scrivere a [email protected]