Futuro degli impianti sportivi. Gestione e accesso al credito

MONTOPOLI

Un convegno sull’impiantistica sportiva avrà luogo nella sala consiliare del Comune di Montopoli. A organizzarlo, per le 16 di venerdì 11 ottobre, è l’associazione di categoria degli impianti sportivi Ge.Si.S Italia con il supporto e il patrocinio di organismi Istituzionali strettamente legati al mondo dello sport e dell’impiantistica. Il presidente di Ge.Si.S, Daniele Laureti, "ringrazia il Coni Toscana, l’Istituto per il credito sportivo e culturale, Opes Italia e il Comune di Montopoli per le competenze e il sostegno con la concessione del patrocinio e per la piena disponibilità ad ospitare questa importante iniziativa".

Un ruolo importante nell’organizzazione dell’evento l’ha avuto la società Città di Montopoli e il suo presidente Franco Gentile. "Siamo felici di ospitare questo importante convegno sul tema dello sport e dell’impiantistica sportiva – dichiarano la sindaca Linda Vanni e l’assessore allo sport Andrea Marino (nella foto) – Ringraziamo Ge.Si.S Italia per aver scelto Montopoli. Un modo per conoscere le possibilità dell’accesso al credito, le tipologie di partenariato pubblico privato, cosa prevede la legge e la riforma dello sport. Il nostro tessuto associativo è un punto di riferimento per il Comune. Lo sport è condivisione di valori, conoscenza dell’altro, rispetto, crescita personale e collettiva. Avere impianti a misura dei sogni dei ragazzi e delle ragazze che li frequentano è uno dei nostri obiettivi".