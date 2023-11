Svaligiata abitazione prima di cena. Colpo a casa della direttrice Tessieri

Montopoli (Pisa), 27 novembre 2023 – Sono all’incirca le 19 di sabato sera. Gabriella Tessieri è a San Miniato, dov’è in corso l’ultimo sabato della mostra mercato del tartufo 2023. Lei è la direttrice della Fondazione San Miniato Promozione, la più stretta collaboratrice del presidente Marzio Gabbanini. Ci sono ancora iniziative in corso, la città della Rocca è piena di gente, la bella giornata ha favorito l’affluenza e c’è ancora del lavoro da fare prima di rientrare a casa, nella frazione di Capanne, in via Palermo dove abita. Ma anche a casa di Gabriella Tessieri ci sono dei lavori in corso.

Ci sono i ladri che stanno saccheggiando l’abitazione. Lei è a chilometri di distanza e non immagina quello che sta accadendo dentro casa sua. I malviventi, forse più di uno, hanno preso una scala che si trovava nel giardino. L’hanno appoggiata all’immobile per raggiungere il primo piano. Sfondando una finestra si sono aperti un varco verso l’interno. Una volta dentro l’operazione – secondo quanto ricostruito – dovrebbe essere stata rapidissima. Come se il colpo fosse stato studiato nei minimi dettagli. Hanno rovistato, ma sicuri di raggiungere in fretta e con il minino rischio l’obiettivo: il luogo dove Tessieri custodisce le cose di valore, per lo più monili in oro. E’ fatta. Trovata la scatola per la banda c’è il miglior bottino. A quel punto, hanno abbandonato in modo fulmineo la casa.

L’amara scoperta al rientro. Una volta che a San Miniato sul penultimo giorno di mostra mercato è calato il sipario, la direttrice di San Miniato Promozione ha fatto rientro a Capanne. Ed ha scoperto, fra lacrime e disperazione, il furto subito da parte dei topi d’appartamento che – da quanto abbiamo appreso – non sono nuovi in questa zona. Qualche settimana prima a fare le spese della scorribanda dei ladri era stata un’altra abitazione non troppo lontana da quella della Tessieri. E, ancora prima, ci sarebbero stati altri colpi fra tentati e messi a segno.

La bande che passano al setaccio gli appartamenti si muovono, per lo più nei piccoli centri, con un occhio particolare alle abitazioni più isolate e dopo aver capito in quali orari in casa non c’è nessuno. Anche il furto a casa di Gabriella Tessieri, da quanto poi emerso, potrebbe avere avuto un copione di questo tipo; una osservazione attenta dell’immobile, attenzione ai movimenti del padrone di casa, e l’azione una volta che c’è stata la certezza che la direttrice era lontana da Capanne. Era impegnata a mandare in porto la festa del tartufo. Mentre, purtroppo, i ladri facevano festa con i suoi gioielli.