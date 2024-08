Furto in negozio e droga sulla moto, tre denunce

Il motociclo era rubato e, in aggiunta chi lo guidava aveva droga con sè. Nel pomeriggio del 13 agosto, durante le consuete operazioni di controllo del territorio, gli agenti della polizia locale hanno fermato un extracomunitario alla guida di un mezzo rubato il giorno precedente a Firenze. Non solo il sospetto era in possesso del veicolo rubato, ma trasportava anche circa 30 grammi di sostanza stupefacente, oltre a un bilancino di precisione e altri strumenti presumibilmente destinati allo spaccio di droga.

Dopo il fermo, l’uomo è stato trattenuto al comando d e denunciato a piede libero per ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il caso è ora sotto la supervisione del pubblico ministero di turno, e le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli.

Il giorno successivo, 14 agosto, la polizia locale è stata nuovamente impegnata. Dopo aver ricevuto una segnalazione di furto in un negozio del territorio, gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce dei due sospetti. Grazie alla rapida analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i due individui sono stati intercettati e fermati.

I sospetti sono stati condotti al comando e successivamente denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di furto. L’operazione – spiega una nota : dimostra l’efficacia del sistema di videosorveglianza e la prontezza d’azione degli agenti nel rispondere alle segnalazioni dei cittadini. In seguito a questi interventi, il dirigente della polizia locale dell’Unione Valdera Francesco Frutti ha voluto esprimere un sentito ringraziamento agli agenti coinvolti: "Desidero ringraziare personalmente gli agenti che sono intervenuti con prontezza e professionalità in entrambe le operazioni. Il loro lavoro costante sul territorio è fondamentale per garantire la sicurezza e la serenità della nostra comunità".

"Questi interventi dimostrano quanto sia importante il presidio e il controllo del territorio, specialmente in un periodo in cui episodi di criminalità possono intensificarsi – spiega –. La sicurezza della cittadinanza e della comunità pontederese rimane la nostra priorità assoluta. Questi interventi riflettono l’impegno costante della Polizia Locale di Pontedera nel garantire sicurezza e legalità sul territorio, specialmente durante il periodo estivo, quando episodi di criminalità tendono a intensificarsi".

Carlo Baroni