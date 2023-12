Furto di gasolio. Due denunciati dai carabinieri

Acciuffati sul fatto. Uno rubava, l’altro aspettava. La refurtiva era il i carburante preso da alcuni mezzi agricoli. I carabinieri della compagnia di San Miniato hanno denunciato due persone. Il fatto è accaduto nelle prime ore del mattino di Santo Stefano quando i militari dell’Arma erano intenti in un mirato servizio di controllo del territorio nel territorio del Comune di Castelfranco di Sotto. I carabinieri – da quanto emerso – ad un certo punto hanno visto nei pressi di un deposito di mezzi agricoli, un’autovettura in sosta. Insospettiti hanno deciso di controllare le adiacenze del deposito; di lì a poco hanno notato un uomo armeggiare con una tanica in plastica: il soggetto alla vista dei militari si è dato subito ad una precipitosa fuga, ma è stato rapidamente fermato dai Carabinieri. I militari, poi, hanno subito appurato che all’interno della tanica c’era del gasolio: una rapida ispezione di alcuni trattori agricoli avvalorava il tutto visto i tappi dei serbatoi di due mezzi erano stati rimossi. Con la persona fermata i carabinieri sono andati verso l’autovettura notata in precedenza

dove è stato trovato un secondo uomo. Da una rapida ispezione del mezzo

sono spuntate fuori altre due taniche da 20 litri anch’esse riempite di gasolio.

I due accompagnati in caserma ed effettuati i dovuti riscontri sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per furto

aggravato in concorso.

C. B.