Furto, coltello ed eroina. Nei guai 32enne e 52enne

PONTEDERA

Due denunciati – uno dalla polizia e uno da carabinieri – nelle ultime ore in città. Gli agenti del commissariato hanno fermato un 32enne di origine marocchina residente a Ponsacco. Una pattuglia in servizio di controllo sul corso cittadino, ha notato il 32enne che, appena ha visto l’auto della polizia, ha imboccato una traversa. Così gli agenti l’hanno sulla parallela e fermato trovandolo in possesso di un borsone con tre paia di scarpe e due magliette con ancora le placche anti-taccheggio di un negozio del centro commerciale di Navacchio.

Accertato con la direzione del negozio che il furto era stato commesso, il giovane nordafricano – G. T. le iniziali del nome e del cognome – è stato denunciato e per lui è stata richiesto un aggravamento della misura cautelare visto che lo stesso era stato arrestato nei giorni scorsi a Follonica per furto di un borsello in spiaggia.

I carabinieri della stazione di Pontedera, invece, hanno denunciato un 52enne pisano, domiciliato in Valdera, per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e segnalato per la detenzione di sostanza stupefacente. L’uomo è stato fermato dalla pattuglia dell’Arma e da una prima ispezione è stato trovato in possesso di un grosso coltello della lunghezza complessiva di circa 18,5 centimetri e di 0,53 grammi di eroina. L’uomo è stato portato in caserma e, dopo le formalità di rito, denunciato all’autorità giudiziaria pisana e segnalato alla Prefettura per la detenzione per uso personale dello stupefacente. Il coltello e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.