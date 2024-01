Furto al presepe. Le indagini dalle telecamere

SAN ROMANO

Le telecamere di videosorveglianza del convento francescano di San Romano hanno ripreso i movimenti dei ladri che il primo dell’anno hanno portato via le offerte del Presepe Artistico. E i carabinieri della stazione di San Romano stanno visionando le immagini per cercare di identificare gli autori. L’attività è concentrata sulle riprese dalle 19 alle 20,15. Pare, infatti, che i malviventi siano entrati nel chiostro dove è allestito il grande presepe fingendosi visitatori. Avrebbero girato per i corridoi con l’intento di seguire i movimenti dei volontari e delle volontarie, hanno aspettato che prendessero i contenitori con le offerte per vedere dove li avrebbero riposti, sono usciti e fuori hanno atteso la chiusura. A quel punto le immagini di videosorveglianza mostrano un uomo che per circa un minuto cerca di forzare la serratura del portone. Per entrare nella stanza dove erano stati portati i contenitori con le offerte i ladri hanno scassinato tre porte. Hanno osservato tutto i ladri. Ma sono stati a loro volta ripresi dalle telecamere. E ora i carabinieri stanno cercando di identificarli. Secondo il parroco, padre Francesco Brasa (nella foto con le autorità il giorno dell’inaugurazione l’8 dicembre), sono stati portati via dai 1.500 ai 2.000 euro. Questa la cifra stimata in base al grande afflusso di persone che il primo dell’anno hanno visitato il Presepe Artistico di San Romano. Soldi che sarebbero serviti per il restauro del soffitto della Cappella della Madonna. Chi vuol collaborare al restauro può donare su questo conto: IT47T0856271150000000245346 intestato a parrocchia la Madonna di San Romano (causale restauro Cappella della Madonna) oppure recapitando direttamente al parroco padre Francesco la propria offerta.