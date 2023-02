Furti al supermercato, addetto apriva ai ladri in cambio di droga

La refurtiva recuperata

Pontedera, 7 febbraio 2023 - ​Presi con le mani nel sacco. I ladri e chi, complice, di fatto li aiutava ad entrare. In cambio, si apprende, della droga che gli portava Adis, nome con cui è conosciuto nell’ambiente uno degli arrestati, di nazionalità rumena, per il quale il giudice di Pisa ha disposto – all’esito del rito direttissimo in tribunale – la misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono stati i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Pontedera – al comando del tenente colonnello Carmine Gesualdo – insieme ai colleghi della stazione a mettere a segno l’arresto, nel corso del notte di domenica, mentre stavano perpetrando un furto alla Coop. Era il terzo in una manciata di giorni: gli altri erano avvenuti il 28 e il 31 gennaio. Infatti i responsabili del negozio avevano sporto una denuncia per una serie di colpi ti avvenuti sempre in orario notturno in cui erano stati asportati superalcolici ed altro materiale per un considerevole importo. Così i carabinieri hanno messo in piedi servizi mirati di osservazione fino alla notte di domenica, quando i militari hanno intercettato i tre soggetti, due fermati mentre stavano caricando la merce rubata su di un veicolo il terzo all’interno del...