Saccheggiato un negozio. A Pontedera torna l’incubo spaccate

Pontedera (Pisa), 2 aprile 2025 – Altro giro, altra spaccata notturna in centro. Un altro negozio è stato colpito nella notte tra lunedì e ieri. Intorno alle 3 e mezzo di notte i ladri, la cui presenza sospetta in centro era già stata segnalata attorno alle 2 fanno sapere i proprietari del locale, hanno deciso di prendere di mira il negozio Step by Step store di via Guerrazzi. Hanno preso la rincorsa e hanno colpito con dei calci, abbattendolo e incrinandolo, il portone di vetro. Si sono quindi introdotti nel negozio e hanno portato via scarpe da donna e arraffato sneakers. La bottega è stata messa a soqquadro, la cassa, priva di soldi, è stata trovata a terra e alcuni ripiani ribaltati.

I giovani proprietari che hanno trovato la spiacevole sorpresa ieri mattina hanno quindi sporto denuncia ai carabinieri, giunti sul posto ieri mattina per i sopralluoghi del caso. Le telecamere presenti in via Guerrazzi potrebbero aiutare a risalire all’identità dei ladri. La zona era già stata presa di mira qualche settimana fa. A fine dicembre vennero messi a segno una serie di colpi in serie e tentativi andati a vuoto in botteghe e bar tra il piazzone e corso Matteotti, proprio in questa zona vicino al ponte Napoleonico. Sempre con la stessa e semplice tecnica di abbattere o forzare i portoni di vetro ed arraffare quel poco che si può trovare, per poi andar via a mani vuote o quasi. Mentre ai commercianti non restano che gli ingenti danni da pagare per le riparazioni e lo sgomento che si portano con sé atti di questo tipo. Per queste attività commerciali sono infatti costi enormi da dover sostenere, che rischiano di impattare oltremodo sui bilanci dei vari negozi, barbieri o bar che siano. La scorsa estate, la situazione era diventata per molti insostenibile e aveva portato i commercianti a scendere in piazza con un corteo partito dal piazzone ed arrivato in piazza Cavour per richiedere maggiore sicurezza in città.

L’appello dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e delle associazioni di categoria è sempre stato quello di denunciare, in modo da fornire numeri certi sui quali basarsi per poi chiedere ed ottenere maggiori controlli.