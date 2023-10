Furti di ruote a Santa Croce: ultimo colpo a Cecafoglia

SANTA CROCE

Furti di ruote alle auto parcheggiate. E’ un fenomeno in crescita a Santa Croce e coinvolge anche veicoli abbandonati. Quasi sicuramente si è trattata di un furto su commissione l’ultimo messo a segno e scoperto sabato mattina presto dal proprietario di una macchina in sosta nel parcheggio di via Cecafoglia. Nella notte tra venerdì e sabato alla macchina qualcuno ha smontato tutte e quattro le ruote e le ha rubate. Intere, con cerchioni e pneumatici. La macchina era stata appoggiata su alcuni mattoni. Il proprietario ha avvertito i carabinieri e sporto denuncia contro ignoti.

"Qui si tratta di un danno di alcune migliaia di euro – dice il consigliere comunale Enzo Oliveri del gruppo Asma 2.0 – Il proprietario della macchina era comprensibilmente molto arrabbiato. Con me si è lamentato del fatto che da mesi il garage di via Cecafoglia è al buio e sicuramente i malviventi hanno potuto lavorare tranquilli e indisturbati. Sicuramente si è trattato di un furto su commissione in quanto nel parcheggio erano presenti diverse macchine di lusso e non sono state toccate. MI ha detto una frase che mi ha colpito: ’Certi furti adesso non li fanno più nemmeno in Albania e non pensavo che potesse succedere a Santa Croce dove io lavoro e vivo da tantissimi anni con la mia famiglia".

"Ho notato che, oltre alle luci che non funzionano, non ci sono più gli estintori e infine il parcheggio è sudicio, non credo che qualcuno ci vada a spazzare – conclude Oliveri – Oltre a questo furto sono state rubate ultimamente altre ruote a due macchine abbandonate. In via dei Trasportatori hanno portato via una ruota ad una macchina e due ruote a un’altra parcheggiats da mesi in piazza Ferrari. Adesso bisogna aver paura che ci portino via le ruote alle nostre auto parcheggiate di notte su delle strade poco illuminate e al mattino andare a riprendere la macchina e trovarla appoggiata su dei mattoni?".