Furti, arrestate due sorelle. Fermate in via Fornace Braccini. Avevano rubato su un’auto

PONTEDERADue sorelle ladre sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Pontedera durante un controllo in via Fornace Braccini. Avevano una borsa, un telefono cellulare e altri effetti personali rubati poco prima dall’interno di un’auto parcheggiata nella stessa via Fornace Braccini. La zona, più volte, è stata segnalata, anche con proteste sia sui giornali che sui social, per i furti sulle auto in sosta. Le due donne, entrambe già note alle forze dell’ordine, sono state fermate in flagranza di reato per furto aggravato in concorso. Accompagnate in tribunale per l’udienza per direttissima, al termine del rito il giudice ha convalidato l’arresto, ma senza disporre alcuna misura cautelativa o restrittiva. Entrambe, quindi, sono state rimesse in libertà.

L’arresto, come detto, è scattato nel corso di un normale servizio di controllo del territorio durante il quale i militari dell’Arma hanno hanno notato un’auto sospetta con quattro persone a bordo. Appena si sono accorti della presenza dei carabinieri il conducente dell’auto ha cercato di cambiare direzione per far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno inseguito il veicolo fino a via padre Ernesto Barsanti, dove due uomini sono riusciti a fuggire, mentre le due donne sono state prontamente. I militari dell’Arma hanno recuperato la refurtiva che hanno restituito alla proprietaria. Su disposizione del sostituto procuratore, una delle due sorelle ladre è stata accompagnata agli arresti domiciliari, mentre l’altra è stata trattenuta nella camera di sicurezza della stazione carabinieri di Pontedera.

g.n.