Frontiere della poesia Arriva Yusuf Conte

La rassegna Frontiere della Poesia, a cura dell’associazione culturale Ultima frontiera, quest’anno inizierà con l’incontro con uno dei poeti italiani più importanti degli ultimi anni: Giuseppe Yusuf Conte. L’evento, a ingresso libero, si terrà venerdì 1 settembre alle 17.30 al museo Guarnacci. Giuseppe Yusuf Conte, classe 1945, ha pubblicato libri in versi come ‘L’Oceano e il ragazzo’, ‘Ferite e rifioriture (Premio Viareggio), oggi raccolti nell’Oscar Mondadori ‘Poesie 1983-2015’, ‘Non finirò di scrivere sul mare’ (2019), insieme a saggi e libri di viaggio, tra cui ‘Terre del mito’, ‘Il mito e la manutenzione dell’anima (2021), e romanzi, tra cui ‘Primavera incendiata’, ‘La casa delle onde’, ‘I senza cuore’, ‘Dante in Love’. E’ stato traduttore di Shelley, Withman e D. H. Lawrence, ed è grande viaggiatore, cultore appassionato del mito. E’ impegnato da decenni nella difesa della natura e nel confronto con il pensiero dell’Oriente e dei mistici dell’Islam.