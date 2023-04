Frattura il naso a un ragazzino Identificato ora sarà denunciato

PONSACCO

Il giovane che la sera di Pasquetta ha rotto con una testata il setto nasale a un coetaneo è stato identificato e denunciato. Si tratta di un minorenne. E come già anticipato nell’edizione di mercoledì del nostro giornale, quando abbiamo dato la notizia dell’aggressione, sarebbe residente nel Palazzo Rosa di via Rospicciano.

I carabinieri, che hanno effettuato le indagini sin dalla serata di lunedì – quando sono intervenuti su richiesta del padre di uno dei coetanei che era in compagnia del ragazzo ferito – non confermano la notizia della denuncia e neppure forniscono dettagli sulle indagini. Trattandosi di minorenni le disposizioni sono precise e più restrittive in particolare dopo l’entrata in vigore della legge Cartabia.

Ma la conferma della identificazione e della denuncia arriva da fonti verificate e istituzionali. Le indagini proseguono anche per risalire a chi era in compagnia dell’aggressore e l’aveva accompagnato in piazza San Giovanni a cercare il gruppetto di ragazze e ragazzi dove, poi, è stato individuato l’adolescente colpito con la testata al naso.

Le indagini dei militari dell’Arma sono state agevolate dalla pubblica amministrazione di Ponsacco che ha immediatamente messo a disposizione le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza della zona. Amministrazione che, con un’ulteriore denuncia per interruzione di pubblico servizio, ha ulteriormente messo nei guai gli autori di un altro gravissimo episodio di violenza accaduto a Ponsacco nelle scorse settimane quando un gruppo di giovani ha messo a soqquadro un kebab in via Nazario Sauro.

Secondo la denuncia sporta dal Comune di Ponsacco, il reato di interruzione di pubblico servizio si configurerebbe nella fattispecie perché la confusione causata dagli aggressori al kebab ha provocato il blocco del traffico e il viaggio di un pullman di linea, appunto un pubblico servizio.

g.n.