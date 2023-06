Fratelli d'Italia, "Installare uno stop tra via Masoni e via Piave"

"Installiamo uno stop tra via Masoni e via Piave". E’ quanto proposto da Matteo Becherini di Fratelli d’Italia di Calcinaia. "Da quando in via Masoni è stato istituito il senso unico le auto provenienti dalla suddetta via una volta raggiunto l’incrocio con via Piave ignorano la regola di dare la precedenza a destra e sfrecciano ad alta velocità in via Ribocchi. Ad oggi non sono ancora successi incidenti, ma siccome prevenire è meglio che curare sollecitiamo l’amministrazione comunale a posizionare uno stop al termine di via Masoni in modo da garantire il rispetto delle regole e del codice della strada", conclude l’espondente di Fratelli d’Italia.