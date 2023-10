Frasi razziste in fabbrica: "Episodio inacettabile"

Ieri la Uilm ha incontrato l’avvocato del sindacato per presentare una denuncia collettiva contro un caporeparto della Ristori che – da quanto riferito dagli operai – si è lasciato scappare frasi dal tono razzista parlando del fatto che secondo lui i senegalesi rallentano la produzione: "Siete neri", "Non avete voglia di lavorare", "Cosa ci siete venuti a fare in Italia". Una vicenda che ha portato giò ad unpresidio degli operai ai cancelli e ad otto ore di sciopero.

Sulla vcienda prende posizione anche l’assessoreregionale al lavoro della Toscana Alessandra Nardini: "È una vicenda indegna, che purtroppo si colloca in un preciso clima politico e culturale di sdoganamento di certe pulsioni e ideologie – dice – Niente può giustificare il razzismo e l’orgogliosa adesione al fascismo È un limite civile e morale di cui non possiamo tollerare il superamento, mai, in nessun luogo e in nessuna circostanza, o verranno meno le stesse fondamenta della nostra convivenza democratica". Dirissima anche la presa di posizione del Pd della provincia di Pisa. "Che un caporeparto si rivolga a un collega inneggiando al fascismo e insultandolo per il colore della sua pelle, come è accaduto in una ditta di Montecalvoli, è inaccettabile – si legge in una nota –. Episodi razzisti di questo tipo richiedono una ferma condanna".

"Chiediamo che vengano presi immediati e seri provvedimenti – prosegue la segreteria Dem – . Come partito democratico della provincia di Pisa esprimiamo vicinanza e solidarietà nei confronti del dipendente che ha subito l’attacco e che ha visto lesi i propri diritti. È necessario un impegno collettivo, dal singolo alle istituzioni, affinché nessun fatto di stampo fascista e razzista possa avere cittadinanza nei luoghi di lavoro e, più in generale, nelle nostre comunità e nel nostro paese". L’adesione alle otto ore di sciopero, lunedì scorso, è stata alta.

Carlo Baroni