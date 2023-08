Francesco Buzzurro One man band La musica regina al Museo Piaggio

Arriva a Pontedera il chitarrista Francesco Buzzurro con One Man Band-Uno Orchestra a sei corde che si esibirà in concerto venerdì 1 settembre alle ore 21.30 sul palco all’aperto allestito nel piazzale del Museo Piaggio. Si tratta di un evento eccezionale per il Pontedera Music Festival con l’unica data del centro Italia di Buzzurro in questa estate 2023. Definito da Ennio Morricone "tra i più grandi al mondo perché capace di rendere fruibile a tutti la musica colta", Francesco Buzzurro presenta il suo live dal titolo "One Man Band". Apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio "orchestrale" alla chitarra e uno stile trasversale che fonde il mondo classico con il jazz e la musica popolare, Francesco Buzzurro propone grandi successi di artisti come Gershwin, Chick Corea, Django Reinhardt e Jobim, da lui riarrangiati in modo assolutamente originale, oltre ad alcuni brani di sua composizione tratti dal suo ultimo album Il quinto elemento.

Grazie alla sua straordinaria tecnica di matrice classica, aperta a una conoscenza profonda del jazz e dell’improvvisazione, è diventato negli anni un punto di riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica. È stato votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei più talentuosi del panorama internazionale. È inoltre stato eletto Miglior chitarrista jazz in un sondaggio dei lettori della rivista Guitar Player Magazine e Miglior chitarrista europeo dalla Borsa Internazionale della Cultura di Friburgo. Il concerto sarà aperto dal chitarrista fingerstyle Lorenzo Niccolini, già molto noto in Italia e di recente apparso in tv, duettando con Nek. Il biglietto intero è di 10 euro, ridotto 8 euro per i soci Coop, Accademia, dipendenti Piaggio e del Comune di Pontedera.