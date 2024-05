Francesco Auriemma nuovo presidente Unione Montana: sfida politica e sinergie territoriali

E’ il sindaco di Montecatini Valdicecina, Francesco Auriemma, il nuovo presidente dell’Unione Montana. Uno scenario politico diverso: l’ente vede al timone il primo cittadino di un Comune in minoranza. "Credo fermamente che la crescita sia possibile solo insieme, con sinergie tra territori. Ce la metterò tutta affinché anche l’Unine, in cui non mancano problemi, possa svolgere al meglio il suo ruolo e i suoi compiti - dichiara il neo presidente. Durante il consiglio dell’Unione del 30 aprile per la prima volta un presidente non è stato eletto all’unanimità, con due consiglieri di opposizione astenuti". "Dispiace registrare che tra gli astenuti vi sia la consigliera di opposizione di Montecatini, Nadia Giannelli, che probabilmente ha messo avanti l’appartenenza di partito agli interessi di Montecatini - è l’analisi di Auriemma - Nel passato, pur con Comuni guidati da amministrazioni, di ideologia politica diversa, mai si sono registrati problemi in questo senso e la collaborazione è stata totale. Il 30 aprile invece c’è persino chi avrebbe voluto cambiare il regolamento, cercando di rinviare alle prossime elezioni la scelta del presidente". Auriemma prosegue nell’invettiva: "Comprendo che gli appartenenti, come me, a una lista civica, possono non essere graditi a tutti. Ma qui si tratta di senso delle istituzioni e di appartenenza al territorio. Se in altri hanno prevalso ancora una volta motivi politici e partitici, noi rispondiamo che il nostro lavoro rimarrà a 360 gradi nell’interesse dei cittadini di Montecatini e dei Comuni dell’Unione, sperando in una sempre maggiore sinergia di tutti i Comuni dell’Alta Valdicecina, anche per i temi come la viabilità e la sanità, che proprio certi partiti sembrano aver dimenticato".