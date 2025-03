Frana sulla Ss 68, i punti interrogativi. Preoccupano i tempi per i lavori: "Servono soluzioni veloci e concrete"

Quali saranno i tempi per la riapertura della ss68? Dopo l’ultimo, nuovo crollo degli scorsi giorni adesso politica e mondo dell’impresa si interrogano su quello che sarà il futuro della strada e di Volterra. Grande preoccupazione e sgomento è quello manifestato da parte del tessuto imprenditoriale e artigianale del Colle Etrusco. Infatti, tra le tante complicazioni causate dalla frana, vi è stato anche lo strappo del cavo della fibra ottica con un evidente danno e "paralisi" di tutto il sistema produttivo nonché disagi per residenti e operatori economici. L’intera vicenda viene passo passo seguita e monitorata da CNA Pisa che rappresenta la maggior parte degli artigiani e imprenditori della Val di Cecina e che, proprio sul Colle Etrusco, ha una sede operativa.

"Ho immediatamente chiamato il sindaco Giacomo Santi e, in queste ore, sono in costante contatto telefonico con gli imprenditori di Volterra – commenta Sabrina Perondi coordinatrice sindacale CNA e responsabile di zona -. Doveroso valutare ogni soluzione e confido che le autorità competenti stiano già lavorando per porre rimedio a questo grave disagio con un progetto mirato e risolutivo ma la valutazione deve tradursi rapidamente in soluzioni concrete. Le nostre aziende, gli imprenditori e gli artigiani non possono subire passivamente un’attesa che si prolunga da mesi e che, adesso, vede la chiusura totale di un’arteria vitale per il territorio. Come CNA faremo, nelle opportune sedi, le nostre richieste affinché i nostri imprenditori non restino ostaggio di lunga e farraginosa burocrazia ma, soprattutto, di tempi incerti. Monitoreremo lo stato dei lavori e, attraverso l’amministrazione comunale, cercheremo di capire con l’aiuto dei tecnici lo stato del fronte franoso e, soprattutto, la messa in sicurezza dell’area. I nostri imprenditori non possono pagare e subire ritardi, attese e inaccettabili rimpalli di responsabilità". Sulla frana è stata presentata una mozione in consiglio regionale dal consigliere Andrea Pieroni. "Il territorio non può rimanere tagliato in due - afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni -. Abitanti, pendolari del lavoro e degli studi hanno bisogno di questa infrastruttura che collega la val di Cecina, soprattutto Volterra, a Colle val d’Elsa e dunque alla superstrada Firenze-Siena. Inoltre siamo alle porte della stagione turistica che vede in Volterra uno storico e notevole punto di attrazione. Il ministro alle infrastrutture Salvini trovi le risorse per mettere definitivamente in sicurezza questa arteria fondamentale, visto che la stessa è inserita nel contratto di programma Anas - Ministero delle Infrastrutture".