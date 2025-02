Fra sicurezza e legalità. Il 2024 della Polizia Locale: "Strade? Attenzione alta"

Crescono gli incidenti stradali. Ma solo uno mortale, a fronte dei 5 dell’anno precedenti. Questo è uno dei dati più significativi che emerge dal report dell’attività 2024 della Polizia Locale dell’Unione Valdera che ha visto gli agenti operare, come sempre, con un impegno costante per garantire sicurezza, legalità e qualità della vita nei comuni del territorio. Accanto alle attività legate alla sicurezza stradale, lo scorso anno ha visto un’intensa attività di polizia giudiziaria, con 165 notizie di reato inviate alla Procura della Repubblica e numerose deleghe di indagine portate a termine.

Un altro settore cruciale è stato quello dei controlli ambientali, edilizi e commerciali, con interventi mirati a garantire il rispetto delle normative e la tutela del territorio. Nel 2024 sono stati effettuati 344 accertamenti ambientali, che hanno portato all’emissione di 169 sanzioni per violazioni in materia ambientale, a testimonianza di un’azione attenta e capillare per contrastare fenomeni di degrado e inquinamento.

Nell’ambito edilizio, la Polizia Locale ha effettuato 72 accertamenti su segnalazione o di iniziativa propria, oltre a numerose verifiche sul rispetto delle ordinanze emesse. Parallelamente, l’attività amministrativa del corpo ha visto la gestione di oltre 37.500 verbali per violazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione ai controlli sulla velocità, il transito nelle Ztl e il rispetto delle norme di circolazione. Un lavoro fondamentale che non solo garantisce ordine e disciplina, ma contribuisce anche alla sicurezza complessiva del territorio.

L’efficacia di questo impegno è frutto del lavoro instancabile di 77 operatori, tra vice comandanti, ispettori, agenti e personale amministrativo. A sottolineare il valore di questo lavoro è Arianna Buti, presidente dell’Unione Valdera, che esprime il suo apprezzamento per i risultati raggiunti: "Il report dimostra quanto sia stato efficace il modello di gestione condiviso della Polizia Locale". Anche Matteo Franconi, sindaco di Pontedera con delega alla sicurezza, sottolinea l’importanza del lavoro svolto: "Il personale ha garantito una presenza costante su tutto il territorio dell’Unione, affrontando con impegno e competenza problematiche complesse e diversificate".

Infine, il dirigente della Polizia Locale dell’Unione Valdera, Francesco Frutti: "E’ stato un anno impegnativo, ma anche ricco di risultati significativi. I dati dimostrano che siamo sulla strada giusta, ma il nostro obiettivo è continuare a crescere. Per il futuro, punteremo sul rafforzamento della formazione degli operatori, sull’implementazione di nuove tecnologie e sull’ampliamento dell’organico, affinché il nostro servizio sia sempre più efficiente e moderno".

