Fra aquiloni, tartufi marzuoli e fiori. San Miniato è un "trionfo" di feste

Città in festa. L’inizio della stagione del turismo 2024. Il via ad un cartellone di eventi che attraverserà l’estate per arrivare ai giorni del tartufo. Domenica prossima per San Miniato sarà la 54 esima edizione della Festa degli Aquiloni e la 28esima edizione della Mostra Mercato dei Fiori, grazie a una regia composta da Comitato Manifestazioni Popolari, Fondazione San Miniato Promozione, Movimento Shalom, Mercato della Terra, Fuoriluogo – Servizi per l’arte e Pro Loco (oltre al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e al patrocinio di Comune di San Miniato e Terre di Pisa).

Ecco il programma: dalle prime ore dell’alba – come da tradizione – chi vorrà potrà far volare i propri aquiloni sul prato della Rocca, un rito molto sentito per generazioni di sanminiatesi; dalle 9 alle 20, invece, entreranno nel vivo la mostra dedicata ai fiori e la seconda edizione di Borgo Fiorito. Case, negozi, ristoranti, piazze e strade saranno adornate con composizioni floreali.Una commissione decreterà la composizione più bella che si aggiudicherà un premio. Parallelamente ai Loggiati di San Domenico, in corso Garibaldi, ai Loggiati di piazza Dante e in piazza del Seminario, ci sarà il tradizionale mercatino delle arti, dei mestieri e dell’artigianato, come ogni prima domenica del mese. E sempre in piazza del Seminario dalle 9 alle 19 ci sarà il Mercato della Terra, dove poter acquistare e gustare prodotti locali. Ma ci saranno anche momenti dedicati la tartufo marzolo (con eventi e degustazioni.

Mentre San Miniato rievocherà la sua storia con il corteo storico stavolta con la partecipazione del gruppo musici e sbandieratori di Porta Fiorentina – Palio del Cerro di Cerreto Guidi). Alle 17.15 altro momento suggestivo, col lancio di tre mongolfiere con messaggi di pace da piazza Duomo. Infine la conclusione con l’asta degli aquiloni dipinti e la premiazione di quelli più caratteristici. "Al pari della Mostra Mercato del tartufo bianco, la Festa degli Aquiloni è nei cuori dei sanminiatesi – ha detto il sindaco Giglioli – , perché tutti abbiamo ricordi legati a questa tradizione, che è una rarità". Marzio Gabbanini, presidente di San Miniato Promozione: "Iniziative come questa mettono insieme tante realtà locali per raggiungere risultati di alto livello, grazie anche all’appoggio dell’amministrazione, di Fondazione Crsm e di istituzioni sovracomunali".