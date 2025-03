Forza Italia e il caso delle ex bibliotecarie: "La giunta ha buttato polvere sotto il tappeto"

Forza Italia tira le somme dell’8 marzo e riporta sotto i riflettori un questione al centro di polemiche da mesi. "Sette donne, sette ex bibliotecarie del nostro Comune, circa un anno fa, sono state lasciate al loro destino, cacciate con un colpo di spugna da un impiego ventennale e messe a stipendio di sero", si legge in una nota. "Si è preferito chiudere una biblioteca piuttosto che spendere parte dei guadagni investendo nell’allestimento di altri immobili per una nuova sede e mantenere sette posti di lavoro, sette occasioni di pari opportunità, sette occasioni di un futuro più equo per tutti – prosegue la nota –. Siamo molto perplessi da molti fattori e sfumature di questa storia. È veramente vergognoso togliere lavoro alla gente e, nel giorno dell’8 marzo, pesa ancor più perché a perderlo sono donne" "Metodi assurdi applicati ad ormai ex-bibliotecarie che non hanno avuto nessuna colpa se non quella di denunciare una falla nella sicurezza sul proprio posto di lavoro – attacca Forza Italia –. Le pari opportunità di cui si riempiono i dibattiti e le pagine dei social media non vanno sempre nella stessa direzione. Aggiungiamo anche che l’amministrazione in questo anno non ha avuto mai parole di conforto morale o di solidarietà, verso questa incresciosa vicenda. L’amministrazione ha solo cercato di nascondere la polvere sotto il tappeto lanciando un video in cui il sindaco prometteva il reimpiego alle sette bibliotecarie" "Noi auguriamo invece a queste donne che presto gli venga ridato il loro lavoro – concludono gli azzurri –, che nei molti anni di servizio han dimostrato di saper fare anche molto bene, ritrovando la serenità perduta ormai da un anno".