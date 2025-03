Forza Italia dopo le infuocate polemiche: "Il Comune cresce solo se c’è dialogo"

SAN MINIATO"La ragione sta nella chiarezza e nella democrazia che, però, non si possono sventolare nei dibattiti e poi attuarli nei momenti in cui fa comodo". Lo dice Forza Italia di San Miniato in merito alle polemiche successive alla commissione Affari dei giorni scorsi. "Appurato il fatto che in una gestione comunale esiste una maggioranza e una minoranza, vogliamo dire a gran voce che la crescita di un Comune la fa l’equilibrio, l’azzeramento delle differenze tra chi è più e chi è meno, il confronto – ancora la nota di Forza Italia – Un Comune cresce se c’è il dialogo e la volontà di comprendere opinioni o richieste di chiunque faccia parte di maggioranza o minoranza. Tutti possono insegnare qualcosa invece la presunzione della saggezza, misto a senso di inviolabilità, annulla ogni forma di crescita e il territorio con i suoi cittadini implode. Occorre ritrovare il senso per le istituzioni, quello che porta ad aprirsi all’ascolto e al rispetto per tutti, anche per le minoranze, istituzionali e umane. Per poter curare un popolo in maniera egregia ci vuole cuore, impegno, comprensione e vicinanza. La cura delle comunità, dell’ambiente e del territorio sono il presupposto fondamentale per la costruzione di una società più giusta". "Non potremo mai assaporare il buon vivere se non iniziamo a coltivare un rapporto nuovo con le persone e con l’ambiente che le circonda – Occorre ridare centralità al dialogo quotidiano e all’ascolto abbassando le asce dell’egocentrismo. Il gruppo Forza Italia è sempre stato aperto al dialogo e alla collaborazione nell’interesse del territorio ma tutto questo non deve essere unilaterale. Non c’è più sordo di colui che non vuol sentire".