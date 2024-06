Forbes Italia incorona il "nostro" Cuoio

Il progetto annuale di Forbes Italia che mira a celebrare le aziende nel panorama italiano grazie a storia, passione, impegno e materie prime ha visto vincitore quest’anno il Consorzio Cuoio di Toscana. Portavoce nel mondo di uno dei distretti leader della concia, il Consorzio – guidato da Antonio Quirici – esprime l’eccellenza di un cuoio da suola unico, ottenuto con concia lenta al vegetale in vasca. I principi di sostenibilità e tracciabilitàtrasmessi dalle sette concerie tra San Miniato e Santa Croce, costituiscono l’heritage del marchio dal 1985 e contribuiscono a diffondere la cultura del cuoio da suola. Le aziende che fanno capo al Consorzio lavorano secondo criteri ecosostenibili regolati da norme stringenti, che nella supply chain passano per il benessere animale e la depurazione delle acque, per il riciclo dei residui solidi e l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

C. B.