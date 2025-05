Fondi per villa Baciocchi: "Spazi accessibili"

Si chiama VillAccessibile ed è il progetto che prevede la creazione di spazi accessibili nel Parco di Villa Baciocchi per migliorare l’inclusione sociale e la fruibilità del complesso. Rientra fra i 27 progetti finanziati da risorse regionali che beneficeranno di un contributo per favorire l’accessibilità in luoghi pubblici. I progetti sono stati presentati nei giorni scorsi alla presenza del presidente regionale Eugenio Giani e dell’assessora Serena Spinelli, che hanno sottolineato l’impegno di Regione Toscana su questo importante tema.

L’intervento a Capannoli comprende la realizzazione di percorsi attrezzati per persone con disabilità motorie e visive, la pavimentazione in materiali idonei e l’installazione di percorsi tattili con segnaletica in Braille. Sarà

riqualificata la piazzetta bassa del Parco, luogo di eventi e attività culturali, con un gazebo integrato nel contesto naturale e un servizio igienico accessibile.

Il Comune di Capannoli contribuisce con un cofinanziamento di circa 17 mila euro che si va ad aggiungere al contributo regionale di 100mila euro. Accanto a questo, il Comune di Capannoli ha intercettato un altro finanziamento, grazie al fatto che si è dotato negli anni scorsi del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Accessibilità completa anche alla saletta riunioni adiacente alla biblioteca comunale, recentemente spostata nei locali recuperati degli ex macelli, con a pavimentazione del retro e la realizzazione di un parcheggio auto per disabili ed una rampa di accesso ai locali. Un progetto di importo complessivo pari a 32mila euro per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 26.700 euro. Due risultati che ci riempiono di soddisfazione", dice commenta la sindaca Arianna Cecchini. L’assessora alle politiche sociali Alessandra Marianelli aggiunge: "così si mettono al centro i diritti dei cittadini e delle cittadine".