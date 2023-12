Fondazione cultura. Pioggia di critiche

Quali sono i conti della Fondazione Cultura Pontedera? Li analizza anno per anno dalla sua costituzione fino ad oggi il consigliere di opposizione, del gruppo Presidio civico Pontedera, Alberto Andreoli che ha sottoposto al sindaco Matteo Franconi e a tutta la giunta un’interrogazione che entra nel merito del supporto che il Comune da ai progetti dell’ente. Nello specifico chiede quali azioni si intende portare avanti per affrontare la situazione finanziaria della fondazione, "le motivazioni per le quali siano stati erogati contributi straordinari – si legge nel testo dell’interrogazione – al di fuori del perimetro convenzionale o in contrasto con il regolamento richiamato in premessa e non siano stati eventualmente revocati". E ancora: "Quale sia il ruolo del socio Fondatore Comune di Peccioli alla luce degli scarsi contributi versati negli anni – continua – le motivazioni alla base degli affidamenti di servizi e lavori a soggetti che operano da anni nella realtà Comunale, senza alcun esperimento di procedure ad evidenza pubblica aperte al mercato". E infine "Le motivazioni per le quali il comune di Pontedera si sia accollato i costi di manutenzione del compendio immobiliare di Villa Crastan quando nello statuto della Fondazione Cultura si legge che "(…) dovrà provvedere alla conservazione e manutenzione del patrimonio artistico affidati alla stessa"".