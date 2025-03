Fondazione Crsm socia onoraria del Rotary Club

Il Rotary Club San Miniato ha incontrato la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il suo presidente avvocato Giovanni Urti che – nell’intervento – ha ripercorso le tappe principali della storia di questa importante realtà che gioca un ruolo fondamentale per la vita, lo sviluppo e la crescita di un vasto territorio. Tante realizzazione in vari campi – dall’arte, al sostegno del mondo del volontariato, alla realizzazione di importanti eventi - si devono alla presenza e all’impegno della Fondazione Crsm. "Un excursus mai celebrativo, volto ad esprimere quale importanza, per radicazione sul territorio e immediata concretezza d’intervento, ricopra la Fondazione - scrive il presidente del Rotary, Emiliano Zucchelli riferendosi all’intervento dell’avvocato Urti - che costituisce, citando le parole del presidente Urti, “un patrimonio per la collettività”".

Al termine della serata il gradito dono ai soci del Rotary Club San Miniato: un volume che celebra il naturalismo toscano dell’artista Francesco Gioli, pubblicato a cura della Fondazione stessa.

Il presidente Zucchelli, ha poi concluso la serata conferendo alla Fondazione Crsm – che in questo mandato è appunto rappresnetata dall’avvocato Urti – lo status di socia onorario del Rotary Club di San Miniato. Alla serata conviviale – che si è tenuta al ristorante Pepenero – erano presenti anche altri esponenti della Fondazione, Antonio Salini Guicciardini e Massimo Bacchereti. Presente anche la presidente del Rotaract di San Miniato, Alessia Baronti.

C. B.