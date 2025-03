Flussi elettorali e cambiamenti sociali nel Cuoio. Una serata all’Arci in ricordo del professor Caciagli

L’occasione sarà per ricordare anche un sanminiatese, emerito di scienza politica dell’Università di Firenze, venuto a mancare un anno fa. Venerdì 21 marzo alle 21,15 al circolo Arci di Torre Giulia a San Romano, si terrà un incontro-dibattito in ricordodel professor Mario Caciagli a cui parteciperanno Carlo Baccetti, suo storico collaboratore e amico, Antonio Floridia, già dirigente del servizio elettorale della Regione e Alberto Cioni, da sempre impegnato in politica. Nell’occasione, partendo proprio da quell’approfondita analisi su flussi elettorali e cambiamenti sociali nel Comprensorio del Cuoio, su cui Caciagli, lavorò a partire dal 1984 e che è riassunta nel libro "Addio alla provincia rossa", durante la serata si parlerà anche di se e come continuare uno studio analogo, a partire dalle elezioni del giugno scorso, per tutti i Comuni della nostra zona.