"Fiorella Bassoni chiude La Pescaccia dopo 30 anni di storia"

PONTEDERA

Fiorella ha deciso che è arrivata l’ora della pensione. La cuoca che nei primi anni Novanta decise di dare una nuova spinta all’allora Cacciatore chiamndolo La Pescaccia, ai piedi del ponte Napoleonico sulla via delle Colline, chiude l’attività. Spera di poter passare la mano, ma ad ora nessuno si è fatto avanti per rilevare il ristorante, il secondo più longevo di Pontedera. Un tempo La Pescaccia era una sosta per i cavalli, poi ritrovo dei cacciatori e punto di riferimento anche per la vendita della selvaggina prima di diventare ristorante specializzato nella caccia. Grazie a Fiorella la trasformazione in locale dove il pesce l’ha fatta da padrone per oltre trent’anni. Fino a stasera, con l’ultimo cenone. Ieri anche il vicesindaco Alessandro Puccinelli, a nome dell’amministrazione comunale, ha voluto salutare Fiorella Bassoni (nella foto) donandole un gagliardetto con lo stemma del Comune. Commossa, la ristoratrice ha ringraziato. Come ha ringraziato i tanti clienti che in questi giorni hanno voluto salutarla e ringraziarla. Ha lasciato il segno, Fiorella. Ora si godrà la meritata pensione sperando che La Pescaccia prosegua la sua storia ultracentenaria.